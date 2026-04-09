Cremona spaccio al parco di via Cavo Coperto | arrestato 23enne con quasi un etto di hashish

A Cremona, un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri nel parco di via Cavo Coperto con quasi un etto di hashish. Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno trovato la sostanza stupefacente nel suo possesso, destinata allo spaccio. L’arresto è avvenuto sul posto, e il giovane è stato condotto in caserma per le formalità di rito.

Un arresto a Cremona, dove un cittadino italiano di 23 anni è stato fermato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, a seguito di indagini che hanno portato a una perquisizione presso la sua abitazione. Le indagini della Squadra Mobile Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Cremona ha avviato un’attività investigativa che ha permesso di individuare il giovane come possibile responsabile di attività di spaccio nella zona. Le indagini, definite articolate dagli inquirenti, hanno portato a raccogliere elementi sufficienti per procedere a una perquisizione d’iniziativa. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Cremona, spaccio al parco di via Cavo Coperto: arrestato 23enne con quasi un etto di hashish Pizzicato al parco con l'hashish: giovane arrestato per spaccio di drogaNella mattinata di ieri la pattuglia in servizio di controllo del territorio del Commissariato di Polizia di Faenza, con il supporto della Squadra... Argomenti più discussi: Spaccio al parco di via Cavo Coperto, arrestato un 23enne; Polizia, arrestato un giovane spacciatore e condannato a 2 anni. Cremona, spaccio al parco di via Cavo Coperto: arrestato 23enne con quasi un etto di hashishUn giovane di 23 anni è stato arrestato a Cremona per detenzione di droga destinata allo spaccio nei pressi del parco di via Cavo Coperto. virgilio.it Giro di droga nel parchetto del Cavo Coperto: la Polizia arresta 23enneNel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Cremona ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano ... cremonaoggi.it «Vivo a Bognor Regis in Inghilterra e questa è la situazione quotidiana della mia coinquilina di merda, nonchè compagna di stanza. Il mio spazio in camera è delimitato nettamente dal cavo bianco, il suo letto è giornalmente coperto da make up, piatti sporchi, - facebook.com facebook