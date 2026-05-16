Sotto processo per 50mila euro di contributi non versati

Si è concluso con un'assoluzione il procedimento penale nei confronti di un imprenditore di 49 anni, coinvolto in un caso di contributi previdenziali e assistenziali non versati per circa 50mila euro. L'indagine aveva portato all’iscrizione nel registro degli indagati dell’imprenditore di Santa Maria a Vico, che era accusato di aver omesso il pagamento di tali contributi. La vicenda si era sviluppata nel corso di un procedimento giudiziario durato diversi mesi.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Si conclude con un’assoluzione il procedimento penale a carico di D.P., 49 anni, imprenditore di Santa Maria a Vico, finito sotto processo con l’accusa di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali per un importo complessivo di circa 50mila euro. La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Isernia, che ha accolto integralmente le argomentazioni difensive sostenute dagli avvocati Vittorio Fucci e Daniela Martino, disponendo l’assoluzione dell’imputato. Secondo l’impostazione accusatoria, D.P., nella qualità di rappresentante legale di una società e in concorso con un’altra persona, avrebbe... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sotto processo per 50mila euro di contributi non versati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Non paga 50mila euro di contributi ai dipendenti, imprenditore assoltoIl Tribunale di Isernia, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha assolto D. Contributi non versati, si ha diritto alla Naspi dopo le dimissioni per giusta causaIl mancato versamento dei contributi previdenziali, da parte del datore di lavoro, non è soltanto una violazione etica nei confronti del dipendente o...