contributi non versati si ha diritto alla naspi dopo le dimissioni per giusta causa

In alcune situazioni di dimissioni per giusta causa, i lavoratori possono ottenere la Naspi anche se i contributi previdenziali non sono stati versati dal datore di lavoro. Questa disposizione si applica quando si verifica un mancato pagamento dei contributi, che rappresenta una violazione rispetto agli obblighi dell’azienda. La normativa specifica che, in tali casi, il diritto alla indennità di disoccupazione rimane comunque riconosciuto ai lavoratori coinvolti.

Il mancato versamento dei contributi previdenziali, da parte del datore di lavoro, non è soltanto una violazione etica nei confronti del dipendente o una semplice irregolarità tecnica verso l’ente previdenziale. Può tradursi, infatti, in un comportamento talmente grave da giustificare le dimissioni per giusta causa con diritto alla Naspi. È questo, in sintesi, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 54452026, che offre significativi chiarimenti su un tema molto concreto per lavoratori e aziende. Vediamo allora da vicino quali sono le conseguenze generali della recente pronuncia. Contributi non versati per molti mesi: il caso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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