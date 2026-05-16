Non paga 50mila euro di contributi ai dipendenti imprenditore assolto

Da casertanews.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale di Isernia ha assolto un imprenditore di 49 anni, residente a Santa Maria a Vico, dall'accusa di aver omesso il versamento di circa 50 mila euro di contributi destinati ai dipendenti. La decisione è stata presa dopo aver accolto le argomentazioni dell’avvocato di difesa, che aveva contestato le accuse. La vicenda riguardava il mancato pagamento di contributi previdenziali per alcuni dipendenti nel corso degli ultimi anni.

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Il Tribunale di Isernia, accogliendo le tesi dell’Avvocato Vittorio Fucci, ha assolto D. P., 49 anni di Santa Maria a Vico, imputato di omesso versamento di circa 50 mila euro di contribuiti nell’interesse dei dipendenti. In particolare, secondo l’accusa, D. P. in qualità di rappresentante legale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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