La Regione stanzia oltre 22 milioni per i buoni libro | alle medie contributi fino a 400 euro

Da palermotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha annunciato uno stanziamento di oltre 22 milioni di euro, provenienti da fondi statali e regionali, destinati ai Comuni per supportare l'acquisto dei libri di testo. La misura riguarda principalmente studenti delle scuole medie e superiori, con contributi che possono arrivare fino a 400 euro per le medie. L’obiettivo è garantire l’accesso gratuito o semigratuito ai materiali scolastici.

La Regione rafforza il sostegno alle famiglie e al diritto allo studio degli studenti delle scuole medie e superiori, destinando oltre 22 milioni di euro, tra risorse statali e fondi regionali, ai Comuni per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo e ampliando la platea dei.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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