La Regione stanzia oltre 22 milioni per i buoni libro | alle medie contributi fino a 400 euro

La Regione ha annunciato uno stanziamento di oltre 22 milioni di euro, provenienti da fondi statali e regionali, destinati ai Comuni per supportare l'acquisto dei libri di testo. La misura riguarda principalmente studenti delle scuole medie e superiori, con contributi che possono arrivare fino a 400 euro per le medie. L’obiettivo è garantire l’accesso gratuito o semigratuito ai materiali scolastici.

La Regione rafforza il sostegno alle famiglie e al diritto allo studio degli studenti delle scuole medie e superiori, destinando oltre 22 milioni di euro, tra risorse statali e fondi regionali, ai Comuni per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo e ampliando la platea dei.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

La Regione Siciliana stanzia oltre 22 milioni di euro per i buoni libro 2025/2026La Regione Siciliana rafforza il sostegno alle famiglie e al diritto allo studio degli studenti delle scuole medie e superiori, destinando oltre 22...

Buoni libro, oltre 22 milioni ai Comuni: platea più ampia per le famiglieOltre 22 milioni di euro per sostenere le famiglie e garantire il diritto allo studio.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: La Regione stanzia oltre 13 milioni per due interventi destinati a investimenti e liquidità per i commercianti; La Regione stanzia oltre 2 milioni per le reti di monitoraggio meteo e idraulico; Rifiuti, dalla Regione oltre 14 milioni per riduzione e riciclo; La Regione Piemonte stanzia oltre 14 milioni di euro per prevenzione e riciclo dei rifiuti.

La Regione Siciliana stanzia oltre 22 milioni di euro per i buoni libro 2025/2026«Rispetto allo scorso anno – afferma l’assessore Mimmo Turano – ampliamo la platea dei beneficiari del contributo per i libri scolastici, dando così un aiuto concreto alla famiglie siciliane con reddi ... gazzettadelsud.it

La Regione Piemonte stanzia oltre 14 milioni di euro per prevenzione e riciclo dei rifiutiLa Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Marnati, ha approvato due importanti misure nel quadro del Programma del ... atnews.it

Presentato a Cagliari il bando della Regione stanzia 100 milioni di euro a sostegno delle imprese che investono nello sviluppo e produzione di tecnologia - facebook.com facebook

Acireale, la Regione stanzia 500mila euro per il consolidamento della timpa di Santa Maria la Scala x.com