Pesca bando da 1,5 milioni per la piccola attività costiera | contributi fino a 75 mila euro

È stato pubblicato un bando da 1,5 milioni di euro dal dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana. Il finanziamento si rivolge alle imprese della piccola pesca costiera e prevede contributi fino a 75 mila euro. L’obiettivo dichiarato è sostenere la diversificazione delle attività e rafforzare la competitività del settore.

La Regione punta sulla diversificazione del settore con fondi del programma Feampa. Sammartino: "Nuove opportunità di reddito per le imprese" Un nuovo bando da 1,5 milioni di euro destinato alle imprese della piccola pesca costiera. A pubblicarlo è stato il dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana con l'obiettivo di sostenere la diversificazione delle attività e rafforzare la competitività del comparto. L'intervento è rivolto alle imprese che operano nel settore della piccola pesca costiera, cioè quella praticata da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri. Il bando rientra nel programma nazionale Feampa 2021-2027 e prevede contributi a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese ammissibili.

