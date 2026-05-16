Paolo Fedele ha commentato pubblicamente sulla questione legata a Vannacci, evidenziando l'importanza di difendere le proprie idee anche in situazioni di forte tensione. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito pubblico, mettendo in luce il ruolo della libertà di espressione e del confronto di opinioni. Fedele ha sottolineato che sostenere determinate posizioni può comportare conseguenze, ma resta un dovere difendere il proprio punto di vista. La sua presa di posizione si rivolge a chi si trova coinvolto in discussioni di natura politica e sociale.

In una dichiarazione dai toni fortemente politici, Paolo Fedele interviene nel dibattito pubblico sottolineando il valore della libertà di espressione e del confronto delle idee anche in contesti di forte tensione. “In un tempo in cui molti abbassano lo sguardo per paura, c’è chi continua a parlare con coraggio, pagando sulla propria pelle il prezzo della libertà”, afferma Fedele, richiamando il clima di polarizzazione che, secondo la sua lettura, caratterizza l’attuale dibattito pubblico. Il riferimento diretto è al generale Roberto Vannacci, rispetto al quale Fedele esprime vicinanza politica e personale: “Essere accanto al Generale Vannacci significa difendere il diritto di avere idee, voce e dignità, anche contro chi vorrebbe spegnere ogni pensiero libero”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Sostegno a Vannacci, Paolo Fedele: “Difendere le idee è un dovere anche quando costa”

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