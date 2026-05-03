In un'intervista dedicata alla protagonista di una celebre serie televisiva, l'attrice descrive il proprio percorso personale e professionale. Racconta le proprie paure, le ambizioni e il mantenimento dell'autenticità nonostante le sfide del cambiamento. La conversazione si concentra sulle esperienze vissute, senza entrare nei dettagli della trama o di altri aspetti della produzione. Viene messa in luce la volontà di restare fedele a sé stessa in un ambiente complesso e in continua evoluzione.

Ci sono volti che arrivano prima delle parole, e altri che invece si fanno spazio lentamente, lasciando emergere qualcosa di più profondo, meno immediato, ma destinato a restare. Flavia Gatti, la Leda della serie di Rai 1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento, appartiene a questa seconda categoria. Non è solo una presenza scenica, né soltanto un talento in costruzione: è un percorso che si intravede, una stratificazione di emozioni, tentativi, paure attraversate e trasformate. In un tempo in cui tutto corre veloce e si consuma ancora più in fretta, c’è qualcosa di raro nel modo in cui Flavia Gatti racconta se stessa in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie: una lentezza consapevole, quasi una forma di rispetto verso ciò che è stato e ciò che sta diventando.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Flavia Gatti, l’intervista alla Leda di Roberta Valente: “Fedele a ciò che sono, anche quando tutto cambia”

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Flavia Gatti ovvero Leda in : Roberta Valente -Notaio in Sorrento - facebook.com facebook

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