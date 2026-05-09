Meloni | Non dimenticare le vittime del terrorismo è un dovere per difendere ogni giorno la democrazia

Oggi la presidente del Consiglio ha ricordato l’importanza di non dimenticare le vittime del terrorismo, sottolineando che è un dovere per tutelare la democrazia. In un momento in cui la Repubblica si confronta con una delle sue ferite più profonde, la figura istituzionale ha ribadito l’impegno a mantenere vivo il ricordo di quanto accaduto. La giornata è dedicata a questa commemorazione, con messaggi rivolti alla memoria delle vittime.

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“ Non dimenticare è un dovere ”, ha ricordato oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel giorno in cui la Repubblica torna a confrontarsi con una delle ferite più profonde della sua storia. Il portabagagli della Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani apparve come una sentenza. Era la mattina del 9 maggio 1978 quando il corpo di Aldo Moro venne ritrovato tra le sedi nazionali della Democrazia cristiana e del Partito comunista italiano, nel luogo scelto dalle Brigate Rosse per trasformare un omicidio politico in una sfida allo Stato. Leggi anche Caso Moro: il giallo del tiratore scelto di via Fani e dei terroristi tedeschi. Desecretate nuove carte.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni: “Non dimenticare le vittime del terrorismo è un dovere, per difendere ogni giorno la democrazia” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Terrorismo, Meloni: non dimenticare è un dovere a difesa della democrazia Leggi anche: Festa del 25 aprile, Cgil Calabria: "Diritti, lavoro e democrazia da difendere ogni giorno" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Intervento del Presidente Meloni al Consiglio regionale straordinario per il 50° anniversario del terremoto del Friuli; Italia imbarazzante in politica estera; Crans Montana, Meloni vede Parmelin. Il presidente della Svizzera: Stop a invio fatture a feriti; I guai (come gli esami) per Giorgia Meloni non finiscono mai. Terrorismo, Meloni: Non dimenticare è un dovere, onorare chi ha sacrificato la vitaROMA – Il 9 maggio si celebra il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo. In questa data, nel 1978, veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Lo stess ... dire.it Meloni Non dimenticare vittime terrorismo un dovere per difesa della democraziaROMA (ITALPRESS) - Il 9 maggio si celebra il Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo. In questa data, nel 1978, veniva ritrovato il corp ... italpress.com L’unica strada per Meloni per trovare un nuovo equilibrio con Trump non passa dal rapporto con Rubio ma con l’Europa. Le catene da spezzare a destra per aiutare l’Europa a diventare finalmente grande - @claudiocerasa x.com