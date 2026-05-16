Sosta obiettivo rivoluzione Linee guida per il dopo Saba Così il Comune vuole cambiare

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dall’approvazione definitiva della società multiservizi, il Comune si concentra subito sul tema della sosta. La decisione riguarda le linee guida per le future modalità di gestione e regolamentazione, con l’obiettivo di apportare cambiamenti significativi nel settore. La questione è considerata prioritaria, e le nuove disposizioni saranno adottate per definire gli interventi successivi in questa area. La discussione si inserisce in un quadro di trasformazioni amministrative avviate dal consiglio comunale.

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A pochi giorni dal via libera definitivo del consiglio comunale alla nascita della Multiservizi Piceni, il Comune accelera già sul dossier più delicato: quello della sosta. L’obiettivo dell’amministrazione è bruciare le tappe e arrivare preparata al 2027, anno in cui verranno probabilmente riscattati i parcheggi, con un nuovo modello già delineato e pronto a essere affidato alla futura società in house. Un cambio di passo che segna la volontà dell’Arengo di riprendere direttamente il controllo di un servizio considerato strategico per la mobilità e per le casse comunali. Il consiglio comunale, martedì scorso, ha infatti approvato il regolamento sul controllo analogo e il progetto di scissione parziale di Ascoli Reti Gas, atto indispensabile per la nascita della Multiservizi Piceni Srl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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