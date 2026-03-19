Non vuoi figli? Ti diamo uno psicologo per cambiare idea le nuove linee guida in Russia Il piano di Putin contro le scelte anti-maternità

In Russia, sono state introdotte nuove linee guida che prevedono di raccomandare a donne che dichiarano di non voler avere figli di consultare uno psicologo clinico. La misura fa parte di un piano di Putin e si applica a chi risponde “zero” alla domanda sui figli desiderati. L’obiettivo è, secondo le indicazioni, promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della maternità.

«Se alla domanda “Quanti figli desidera avere” viene indicato “zero”, si raccomanda di indirizzare la paziente a una consulenza con uno psicologo clinico, al fine di sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della maternità ». È quanto prevedono le nuove linee guida del ministero della Salute russo. Di fatto, un’intrusione senza precedenti nella sfera privata che rende una scelta personale una condizione da curare in clinica. Il monitoraggio statale inizia tra le mura degli ambulatori. Tutte le donne tra i 18 e i 49 anni sono invitate a compilare un questionario che scava nel profondo della vita sessuale e privata. Le domande non lasciano spazio alla privacy. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Chikungunya: le nuove linee guida per i viaggiatori Secondo le nuove linee guida Eba, i criteri Esg diventano centrali per le aziende. Confartigianato Arezzo risponde con servizi concretiArezzo, 4 febbraio 2026 – Dall’11 gennaio 2026 sono entrate in vigore le nuove linee guida EBA (European Banking Authority), secondo le quali la...