Willie Peyote in concerto a Firenze

Willie Peyote ha annunciato il suo ritorno dal vivo con il CLUB TOUR 2026. I biglietti sono acquistabili da oggi alle 12:00 su My Live Nation, mentre la vendita generale inizia domani alle 10:00. L’artista si esibirà in diverse città italiane durante questa serie di concerti.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Willie Peyote annuncia il ritorno al live con il CLUB TOUR 2026. I biglietti sono disponibili su My Live Nation dalle ore 12:00 di oggi, martedì 31 marzo, mentre la general sale partirà domani, mercoledì 1° aprile, alle ore 10:00. Il tour, che segna la nascita della collaborazione tra Willie Peyote e Live Nation 6, sarà l’occasione per ascoltare dal vivo oltre a “BURRASCA” e le nuove canzoni che arriveranno nei prossimi mesi anche i brani che hanno costruito la carriera del rapper e cantautore torinese consacrandolo come una delle voci più originali e riconoscibili della scena italiana contemporanea. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Sì Madame, ni Blanco ed Elisa, no Fred De Palma. Bravi Willie Peyote e Piotta. Che orrore Niko Pandetta. Le recensioniChe weekend! La musica italiana non si risparmia mai ma spesso si supera offrendo un menù particolarmente ricco.

Giorgia in concerto a FirenzeDopo un 2025 da record che l'ha vista dominare ogni classifica, Giorgia è pronta a riprendersi il palco.

Sanremo 2026 - Enrico Nigiotti e Alfa cantano En e Xanax

Approfondimenti e contenuti su Willie Peyote

Temi più discussi: Willie Peyote, fuori il nuovo singolo Burrasca: testo e significato; Burrasca è il nuovo singolo di Willie Peyote; Intimamente disarmante la Burrasca di Willie Peyote; Willie Peyote torna con Burrasca, il nuovo singolo tra intimità e consapevolezza.

Willie Peyote torna in tour quest'autunno: il concerto il 3 novembre a VenariaA pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo inedito BURRASCA (disponibile in tutti gli store digitali e su YouTube per EMI Records Italy/Universal Music Italia), Willie Peyote ha annunciato oggi il ... torinoggi.it

Willie Peyote, il nuovo singolo Burrasca e il tour nei clubWillie Peyote torna con il nuovo, intenso singolo Burrasca, accompagnato dal video, e annuncia il tour nei club in partenza a ottobre. spettakolo.it

Willie Peyote annuncia il suo ritorno live! Il prossimo autunno, l'artista tornerà con una serie di appuntamenti nei maggiori club italiani. 10 ottobre - Nonantola (MO), Vox 20 ottobre - Milano, Fabrique 23 ottobre - Molfetta (BA), Eremo Club 24 ottobre - Napoli; Ca - facebook.com facebook

Esce il video di "Burrasca", nuovo singolo di Willie Peyote, che vi mostriamo in anteprima. È estratto dal nuovo album a breve in uscita. x.com