Sopra la barriera – Calcio inclusione e comunità proiezione con videomessaggio di Ascani
Lunedì 18 maggio, alle 16, nella Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, si terrà la proiezione di due episodi del progetto “Sopra la barriera – Calcio, inclusione e comunità”. Il progetto è promosso dalla Lega nazionale dilettanti e prevede anche un videomessaggio di una rappresentante istituzionale. L'evento mira a mettere in luce il ruolo del calcio come strumento di inclusione e integrazione sociale.
ROMA - Lunedì 18 maggio, a partire dalle ore 16, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolgerà la proiezione di due episodi di "Sopra la barriera - Calcio, inclusione e comunità", progetto promosso dalla Lega nazionale dilettanti. Nell'occasione è previsto un videomessaggio di saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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