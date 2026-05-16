Sopra la barriera – Calcio inclusione e comunità proiezione con videomessaggio di Ascani

Lunedì 18 maggio, alle 16, nella Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, si terrà la proiezione di due episodi del progetto “Sopra la barriera – Calcio, inclusione e comunità”. Il progetto è promosso dalla Lega nazionale dilettanti e prevede anche un videomessaggio di una rappresentante istituzionale. L'evento mira a mettere in luce il ruolo del calcio come strumento di inclusione e integrazione sociale.

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