A Sant’Angelo dei Lombardi confronto sul welfare di comunità | innovazione inclusione e futuro con ‘Irpinia Hub’

Ieri pomeriggio, presso l’Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi, si è tenuto un incontro dedicato al welfare di comunità. Alla discussione hanno partecipato rappresentanti locali e operatori del settore, concentrandosi su progetti di innovazione e inclusione sociale. L’evento ha visto la presentazione di ‘Irpinia Hub’, un’iniziativa che mira a rafforzare i servizi e le reti di supporto sul territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolto nel pomeriggio di ieri, presso l’Abbazia del Goleto, nel territorio di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), l’evento “Nuovi modelli sul sociale in Alta Irpinia – Dall’emporio solidale al taxi sociale, sperimentazione e futuro”, un importante momento di confronto dedicato alle nuove strategie di welfare di comunità. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione significativa per presentare e condividere le linee di sviluppo del progetto “Irpinia Hub”, un programma articolato volto a rafforzare la coesione sociale, promuovere l’occupazione giovanile e costruire modelli innovativi di inclusione, con particolare attenzione allo scambio intergenerazionale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Sant’Angelo dei Lombardi confronto sul welfare di comunità: innovazione, inclusione e futuro con ‘Irpinia Hub’ Notizie correlate Sant'Angelo dei Lombardi, incontro sulla paceA Sant'Angelo dei Lombardi un momento di riflessione sul tema della pace promosso dal Circolo Acli Millennium, dalle Acli irpine e dalla Conferenza... Il Garante Campano al carcere di Sant’Angelo dei LombardiAd accoglierlo la direttrice facente funzioni, Marianna Adanti, e il comandante della Polizia Penitenziaria, Iuliano Pierpaolo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: A Sant’Angelo ritorna la Fiera di maggio, protagonisti suoni e sapori; È venuta a mancare Fissolo Ferrero: il cordoglio dell'amministrazione di Sant'Angelo dei Lombardi; Sant'Angelo; Chiesa di Sant'Angelo - Chiesa di Sant'Angelo di Lecce. A Sant’Angelo ritorna la Fiera di maggio, protagonisti suoni e saporiSant’Angelo si trasformerà in un palcoscenico diffuso. È stata presentata ieri, in municipio, la 61esima edizione della Fiera di maggio, organizzata dalla Pro loco di Sant’Angelo con il patrocinio del ... ilcittadino.it MONTE SANT’ANGELO, TORNA IL FESTIVAL MICHAEL: tre giorni tra fede, storia e spettacolo nella città UNESCO - facebook.com facebook