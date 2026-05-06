A Sant’Angelo dei Lombardi confronto sul welfare di comunità | innovazione inclusione e futuro con ‘Irpinia Hub’
Ieri pomeriggio, presso l’Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi, si è tenuto un incontro dedicato al welfare di comunità. Alla discussione hanno partecipato rappresentanti locali e operatori del settore, concentrandosi su progetti di innovazione e inclusione sociale. L’evento ha visto la presentazione di ‘Irpinia Hub’, un’iniziativa che mira a rafforzare i servizi e le reti di supporto sul territorio.
Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolto nel pomeriggio di ieri, presso l’Abbazia del Goleto, nel territorio di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), l’evento “Nuovi modelli sul sociale in Alta Irpinia – Dall’emporio solidale al taxi sociale, sperimentazione e futuro”, un importante momento di confronto dedicato alle nuove strategie di welfare di comunità. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione significativa per presentare e condividere le linee di sviluppo del progetto “Irpinia Hub”, un programma articolato volto a rafforzare la coesione sociale, promuovere l’occupazione giovanile e costruire modelli innovativi di inclusione, con particolare attenzione allo scambio intergenerazionale.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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