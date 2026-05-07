Arte inclusione e comunità | ceramiche protagoniste con la mostra La bellezza è una luce nel cuore

Dal 9 al 31 maggio, presso l’associazione Punto Zero in viale Risorgimento 240, sarà allestita la mostra di ceramiche intitolata “La bellezza è una luce nel cuore”. L’esposizione mette in mostra creazioni realizzate da artisti coinvolti in un progetto che promuove l’inclusione attraverso l’arte. La mostra si concentra sull’uso della ceramica come mezzo di espressione e di integrazione sociale.

L’arte come ponte, la creatività come linguaggio universale di inclusione. Dal 9 al 31 maggio l'associazione Punto Zero, in viale Risorgimento 240, ospita la mostra di ceramiche “La bellezza è una luce nel cuore”. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Fornino Valmori - Cooperativa Sociale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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