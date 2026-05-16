Sono giorni tristi Inzaghi lacrime in conferenza | quel dolore che ha gelato tutti

Durante la vigilia della semifinale d’andata dei playoff di Serie B, il tecnico del Palermo si è presentato in conferenza stampa con un volto segnato dall’emozione, visibilmente commosso e con le lacrime agli occhi. Le sue parole sono state accompagnate da un tono di tristezza, mentre commentava il momento difficile che sta attraversando. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, creando un’atmosfera carica di tensione e partecipazione emotiva.

La vigilia della semifinale d’andata dei playoff di Serie B per il Palermo si è trasformata in un momento di intensa partecipazione emotiva. In conferenza stampa, Filippo Inzaghi ha presentato la sfida esterna contro il Catanzaro parlando della preparazione della squadra, ma anche di un lutto che ha segnato l’ambiente rosanero negli ultimi giorni e che, a suo dire, ha inciso sul clima del gruppo. Il tecnico ha spiegato che la squadra è consapevole del percorso compiuto fin qui e della posta in palio, sottolineando la necessità di affrontare il match con lucidità e coraggio, senza timori e senza pensare a calcoli legati al ritorno. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, però, il discorso si è spostato su un tema che ha commosso lo stesso allenatore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Sono giorni tristi”. Lutto per Inzaghi, l’allenatore si commuove in conferenza: dolore enormeLa vigilia di una delle sfide più delicate ed emozionanti dell’intera stagione agonistica del Palermo si apre in un clima di grandissima...

Leggi anche: Achille Barosi, la mamma che cantò "Perdutamente" al funerale: «Quel brano per mio figlio racconta il dolore di tutti»

Serie B: Inzaghi, 'vogliamo regalare ad Alessia la promozione in A'Sappiamo di aver fatto un campionato importante e arriviamo bene ai playoff, non vogliamo avere rimpianti. Sono stati giorni particolari e tristi, mi auguro di riuscire a regalare ad Alessia il sogno ... ansa.it

Verso Catanzaro-Palermo, Inzaghi: Sono convinto che faremo un grande percorsoDomani, domenica 17 maggio, il Palermo sarà ospite del Catanzaro allo Stadio Ceravolo, e il tecnico rosanero Pippo Inzaghi ha presentato la gara nella consueta conferenza stampa pre partita. Sono s ... forzapalermo.it