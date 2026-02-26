Achille Barosi la mamma che cantò Perdutamente al funerale | Quel brano per mio figlio racconta il dolore di tutti

«Perdutamente è una canzone per Achille da Achille. Mi commuove questa dedica, ma non c’è solo la mia storia in questo tributo. Ci sono tanti genitori coinvolti purtroppo, è per tutti noi». Erica Didone è sul divano di casa, una coperta sulle gambe, il cane Cioccolata accanto. La televisione è accesa, le luci sono basse, fuori Milano scorre come sempre. Dentro, invece, ogni cosa ha un peso diverso. Stasera c’è il Festival. E sul palco di Sanremo sale Achille Lauro. Canta Perdutamente. Non è solo una canzone. È quella che Erica ha intonato davanti al feretro del figlio, nella Basilica di Sant'Ambrogio un mese fa. Il giorno dell’addio ad Achille Barosi, il 16enne morto nel rogo della discoteca "Le Constellation", a Crans-Montana, la notte di Capodanno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

