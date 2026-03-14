Kristen Bell sarà nel cast di ‘Sonic the Hedgehog 4’ nel ruolo di Amy Rose
Kristen Bell si unisce al cast di doppiatori di Sonic the Hedgehog 4, dove interpreterà Amy Rose, il personaggio rosa noto per il suo attaccamento a Sonic. La notizia riguarda direttamente il progetto cinematografico, senza ulteriori dettagli sui ruoli o sulla produzione. La conferma arriva da fonti legate al cast e alla distribuzione del film.
Kristen Bell si unirà al cast di doppiatori di Sonic the Hedgehog 4 prestando la voce ad Amy Rose, la creatura rosa innamorata persa del velocista blu protagonista. Vediamo insieme l’annuncio e i dettagli del nuovo capitolo della saga Sonic. La notizia via Instagram. Ben Schwartz, che presta la voce a Sonic nella serie di film ibridi live-actionCGI della Paramount, ha condiviso la notizia del casting su Instagram con la didascalia: “ABBIAMO LA NOSTRA AMY ROSE!!! E non potrei essere più emozionato!!! Date il benvenuto all’incredibile @kristenanniebell nella famiglia di @sonicmovie!!!”. Kristen Bell è ufficialmente nel mondo di Sonic! La carriera da doppiatrice di Bell. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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