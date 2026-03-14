Kristen Bell si unisce al cast di doppiatori di Sonic the Hedgehog 4, dove interpreterà Amy Rose, il personaggio rosa noto per il suo attaccamento a Sonic. La notizia riguarda direttamente il progetto cinematografico, senza ulteriori dettagli sui ruoli o sulla produzione. La conferma arriva da fonti legate al cast e alla distribuzione del film.

Kristen Bell si unirà al cast di doppiatori di Sonic the Hedgehog 4 prestando la voce ad Amy Rose, la creatura rosa innamorata persa del velocista blu protagonista. Vediamo insieme l’annuncio e i dettagli del nuovo capitolo della saga Sonic. La notizia via Instagram. Ben Schwartz, che presta la voce a Sonic nella serie di film ibridi live-actionCGI della Paramount, ha condiviso la notizia del casting su Instagram con la didascalia: “ABBIAMO LA NOSTRA AMY ROSE!!! E non potrei essere più emozionato!!! Date il benvenuto all’incredibile @kristenanniebell nella famiglia di @sonicmovie!!!”. Kristen Bell è ufficialmente nel mondo di Sonic! La carriera da doppiatrice di Bell. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kristen Bell sarà nel cast di ‘Sonic the Hedgehog 4’ nel ruolo di Amy Rose

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