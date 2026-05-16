Sondaggi politici Meloni teme il campo largo ma l’alleanza progressista resta fragile

Gli ultimi sondaggi politici indicano che il partito di Giorgia Meloni mantiene il proprio vantaggio, con un aumento dello 0,2% che porta il consenso al 28,4%. La leader del partito sembra preoccuparsi del possibile rafforzamento di un'alleanza progressista, considerata ancora fragile. La dinamica dei sondaggi continua a riflettere un quadro politico in evoluzione, con alcuni comparti che mostrano segnali di stabilità, mentre altri restano in bilico. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di sviluppi futuri.

Gli ultimi sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia continui a convincere: il partito di Giorgia Meloni incassa il +0,2% andando al 28,4%. Inciampo per il Partito Democratico guidato da Elly Schlein che perde il -0,4% andando al 22%. Lieve retrocessione per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che perdendo il -0,2% va al 12,6%. Ultimi sondaggi politici, chi sale e chi scende. Vediamo come si posizionano questa settimana Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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