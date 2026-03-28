Secondo l’ultimo sondaggio pubblicato, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito italiano e Giorgia Meloni mantiene la leadership nel panorama politico nazionale, anche se si osserva una leggera diminuzione nei consensi. Il centrodestra si mantiene in vantaggio rispetto alle forze di un campo largo che include altre formazioni politiche. I dati sono stati raccolti e diffusi recentemente da Termometro Politico.

Fratelli d’Italia resta il primo partito italiano e Giorgia Meloni continua a guidare il quadro politico, nonostante una fisiologica flessione nei consensi registrata dall’ultimo sondaggio di Termometro politico. Il dato più rilevante non è tanto il lieve arretramento, quanto la tenuta complessiva della leadership e della coalizione, che si confermano ancora davanti agli avversari. In un contesto segnato da tensioni politiche e da una recente sconfitta referendaria, il centrodestra mantiene infatti una posizione competitiva e solida, con numeri che restano sopra quelli del 2022. Fratelli d’Italia si attesta al 29,2%, con un calo contenuto dello 0,4% rispetto alla precedente rilevazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggi politici, Meloni resta leader nonostante il calo: centrodestra ancora davanti al campo largo

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