Yann Sommer ha deciso di non accettare l'offerta del Basilea, nonostante le trattative siano state avviate. Il portiere svizzero, attualmente sotto contratto con una squadra di livello internazionale, ha scelto di non proseguire il rapporto con il club in cui milita. La sua situazione contrattuale sarà quindi soggetta ad altri sviluppi, mentre il club di origine ha già preso atto della sua decisione. La novità si inserisce in un momento di mercato dove i movimenti tra le squadre sono frequenti.

Yann Sommer ha rifiutato una proposta da parte del Basilea per il futuro con il portiere svizzero che è in scadenza di contratto con i nerazzurri. Sommer verso l’addio all’Inter, no al Basilea (Ansa Foto) – calciomercato.it Il 30 giugno terminerà il contratto di Sommer con l’Inter con l’estremo difensore nerazzurro destinato a salutare la squadra meneghina non appena sarà finita la stagione. Classe 1988, il portiere della nazionale svizzera appare sicuro di quello che sarà il suo futuro a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto affermato da bzBasel.ch, il Basilea avrebbe recapitato una proposta al suo ex portiere mettendo sul piatto uno o due anni di contratto per riportarlo a casa e regalargli un finale di carriera a casa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sommer dice no al Basilea, il portiere svizzero ha fatto la sua scelta per il futuro

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