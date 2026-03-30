Lichtsteiner boom da allenatore del Basilea | Tra Conte e Allegri scelgo…

Un ex calciatore ha recentemente attirato l’attenzione dei media dopo aver annunciato di aver scelto tra due allenatori di alto livello. La notizia è stata diffusa attraverso un’intervista in cui ha espresso la sua preferenza tra i due tecnici, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni. La sua dichiarazione ha suscitato interesse tra gli appassionati di calcio, considerando il suo passato come giocatore professionista.

Lichtsteiner boom da allenatore del Basilea: «Tra Conte e Allegri scelgo.». Le dichiarazioni dell’ex terzino della Juventus. Stephan Lichtsteiner, ex inesauribile “pendolino” svizzero di Lazio e Juventus, sta vivendo un avvio di 2026 da vero predestinato della panchina. A 42 anni da poco compiuti, nel giro di una manciata di giorni tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio, è passato dalla guida del Wettswil-Bonstetten (club di quarta divisione svizzera) a quella del blasonato Basilea, subentrando a Ludovic Magnin. E i risultati sul campo gli stanno dando ampiamente ragione: quattro vittorie nelle prime cinque partite. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lichtsteiner boom da allenatore del Basilea: «Tra Conte e Allegri scelgo…» Articoli correlati Lichtsteiner, nuova avventura da allenatore: l’ex Juve guiderà la prima squadra del Basilea! L’annuncioLichtsteiner, nuova avventura da allenatore: l’ex Juve guiderà la prima squadra del Basilea! L’annuncio Mercato Atalanta, Ederson e Lookman blindati... Pronostico Basilea-Viktoria Plzen: subito l’impatto del nuovo allenatoreBasilea-Viktoria Plzen è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv,...