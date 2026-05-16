Somma Vesuviana domenica Fico e Manfredi a confronto con candidata sindaca

Domenica 17 maggio alle 18:00, in Piazza Vittorio Emanuele III, a Somma Vesuviana si svolgerà un incontro pubblico con la candidata sindaca, il presidente della regione Campania e il sindaco di Napoli. L'evento prevede un confronto tra i tre protagonisti, che si rivolgeranno ai cittadini presenti per discutere delle questioni locali e delle proposte per la città. La partecipazione è aperta a tutti e rappresenta un momento di confronto diretto tra amministratori e cittadini.

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Domenica 17 maggio, alle ore 18:00 in Piazza Vittorio Emanuele III, Somma Vesuviana ospiterà un importante momento di confronto politico e partecipazione con Silvia Svanera candidata sindaca, insieme al Presidente della regione Campania Roberto Fico e al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Un appuntamento che rafforza il valore di una filiera istituzionale seria e concreta,. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Somma Vesuviana, domenica Fico e Manfredi a confronto con candidata sindaca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sequestri e sanzioni a Somma Vesuviana per attività meccatroniche abusiveNapoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. Somma Vesuviana, un ritorno all’antica Grecia per un futuro civico miglioreNell’antica Grecia l’agon comprendeva anche dibattiti filosofici e gare di retorica per dimostrare superiorità intellettuale. Somma al voto, domenica in piazza l’incontro pubblico con Svanera, Fico e ManfrediDomenica 17 maggio, alle ore 18:00 in Piazza Vittorio Emanuele III, Somma Vesuviana ospiterà un importante momento di confronto politico e partecipazione con Silvia Svanera candidata sindaca, insieme ... ilmediano.com Hai salvato un nuovo articoloI risultati definitivi per le elezioni regionali in Campania del 2025 nel Comune di Somma Vesuviana sono stati resi noti. Roberto Fico si posiziona in testa con il 59,16% dei voti, con il supporto di ... corriere.it