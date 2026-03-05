La Polizia Metropolitana di Napoli ha portato a termine un'operazione a Somma Vesuviana, in via Matarazzo, dove sono stati sequestrati due impianti utilizzati per attività meccatroniche senza le necessarie autorizzazioni. Durante l'intervento sono stati riscontrati sequestri e sanzioni a carico di chi svolgeva queste attività in modo non conforme alle normative. L'operazione si è conclusa con il sequestro di impianti privi di autorizzazione.

Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. Nel corso del primo controllo, gli agenti della Polizia Metropolitana hanno verificato la situazione di un capannone di circa 100 metri quadrati adibito ad attività meccatronica. Dagli accertamenti è emersa l’assenza totale di iscrizione alla Camera di Commercio per l’esercizio di tale attività, requisito indispensabile ai sensi della normativa vigente. In ragione di ciò, si è proceduto al sequestro amministrativo dell’attività. Il secondo accertamento ha riguardato un’ulteriore attività meccatronica, questa volta in un locale coperto e in un’area scoperta di circa 310 metri quadrati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sequestri e sanzioni a Somma Vesuviana per attività meccatroniche abusive

Somma Vesuviana, 33enne muore durante attività sportivaDolore a Somma Vesuviana per la scomparsa di Giuliano Cefalo, un giovane imprenditore morto all’età di 33 anni a seguito di un malore Stando a quanto...

Somma Vesuviana, Brusciano e Marigliano: sequestrate armi e drogaCarabinieri e unità cinofile passano al setaccio Parco Fiordaliso e rioni 219: trovati fucili a canne mozze, pistole rubate, crack, hashish e...

Approfondimenti e contenuti su Somma Vesuviana.

Discussioni sull' argomento Sequestri e sanzioni a Somma Vesuviana - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Manetti si congratula con UniFi per successo call europea ‘Marie Curie’.

Somma, scoperti due impianti meccatronici senza autorizzazioni: scattano sequestri e sanzioniSequestri e sanzioni a Somma Vesuviana nell’ambito di un’operazione di controllo della Polizia Metropolitana di Napoli contro attività meccatroniche abusive. I controlli sono stati effettuati in via M ... ilmediano.com

Attività meccatroniche abusive, sequestri e sanzioni a Somma VesuvianaOperazione della Polizia Metropolitana di Napoli in via Matarazzo: sequestrati due impianti privi di autorizzazioni Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Napoli. La ... expartibus.it

Percorsi Di Danza | Somma Vesuviana - facebook.com facebook