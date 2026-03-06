A Somma Vesuviana si torna a riscoprire l’antica Grecia attraverso un evento dedicato all’agon, che include non solo competizioni sportive ma anche dibattiti filosofici e gare di retorica. L’iniziativa coinvolge studenti e cittadini, che si confrontano su temi civici e culturali, ricordando le pratiche di un passato storico. L’obiettivo è promuovere il dialogo e la partecipazione pubblica.

Nell’antica Grecia l’agon comprendeva anche dibattiti filosofici e gare di retorica per dimostrare superiorità intellettuale. Da oggi i ragazzi di Somma Vesuviana hanno pensato di ricostruire l’agorà greca per analizzare le dinamiche sociali e politiche di oggi. Perché spesso bisogna dare uno sguardo al passato per offrire uno slancio al futuro. Il passato come maestro va chiamato soprattutto quando il futuro è incerto. In questo caso il futuro di Somma Vesuviana. Perché la nascita di Spazio Agòn si inserisce in un contesto cittadino che molti osservano con crescente preoccupazione. Il territorio, spiegano i promotori, appare oggi segnato da fenomeni di degrado e incuria, con un tessuto commerciale in difficoltà e una città che troppo spesso viene percepita come un luogo da cui andare via piuttosto che uno spazio da vivere e costruire. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Somma Vesuviana, un ritorno all’antica Grecia per un futuro civico migliore

