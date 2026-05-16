Soldi buttati al vento | nel centro civico risistemato a Monza è già tutto da rifare
Nel centro civico recentemente ristrutturato di Monza, i lavori hanno già portato alla necessità di un intervento di rifacimento. Il luogo, molto frequentato dai residenti del quartiere, era stato progettato come uno spazio di aggregazione e punto di riferimento per eventi e manifestazioni. Tuttavia, i problemi emersi durante le prime fasi di utilizzo hanno evidenziato che gli interventi di riqualificazione non sono stati sufficienti, e ora si rende necessario un nuovo intervento di sistemazione.
Il luogo è uno dei più cari ai residenti del quartiere. E che dopo la sua riqualificazione sarebbe dovuto diventare il polo principale nel quale ritrovarsi e stare insieme e e dove avrebbero dovuto prendere vita gli eventi e le manifestazioni più importanti. Si parla di via D'Annunzio, a San. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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