Un artista ha annunciato di voler utilizzare la Biennale del dissenso per esprimere il proprio disaccordo, criticando le scelte culturali delle istituzioni pubbliche. In parallelo, diversi esponenti di un partito di governo si sono confrontati pubblicamente sulla partecipazione russa alla mostra, invece di affrontare direttamente le questioni più complesse legate alla manifestazione. La polemica si svolge in un clima di tensione tra le diverse fazioni coinvolte.

Invece di prendere il toro per le corna, ovvero di affrontare lo snodo chiave dell’ambiguità del ruolo culturale delle istituzioni pubbliche, i vari camerati ‘picadores’ di Fratelli d’Italia continuano a punzecchiarsi sul caso della Russia alla Biennale di Venezia. Il ministro Giuli invoca le dimissioni della rappresentante del suo ministero nel Consiglio di amministrazione della Biennale; il presidente della Commissione Cultura Mollicone reclama addirittura una qualche dichiarazione di ‘personae non gratae’ nei confronti degli invitati russi, ché se si trattasse di personale diplomatico dovrebbe essere rilasciata dalle massime autorità dello Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Buttafuoco gioca la carta della Biennale del dissenso: vien da dire ‘tutto sbagliato, tutto da rifare’

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Una volta a Venezia andavano i dissidenti russi,ora ci si azzuffa per quelli “allineati”. #BIENNALE DEL DISSENSO @alebarbano con @MicheleDantini Prof Storia dell'arte contemporanea, Alberto Mattioli, Giornalista e Scrittore e @MPanarari Professore Socio x.com