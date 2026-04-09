Tutti i soldi buttati da Orbán sul calcio

In una domenica di inizio febbraio, nello stadio Pancho Arena di Felcsút, si disputa una partita della massima serie ungherese. L’impianto, finanziato con ingenti risorse pubbliche e private, ospita un match tra due squadre di prima divisione. La presenza di tifosi e le attività nello stadio sono visibili mentre il gioco si svolge sul campo. La partita si svolge con il pubblico presente e con le squadre in campo.

È una domenica di inizio febbraio in Ungheria, e nello stadio Pancho Arena di Felcsút si gioca una partita della massima serie. Gli ultrà sono circa trecento, rumorosi e compatti. Unico dettaglio: sono quelli della squadra ospite dello Zalaegerszeg. Nel resto dello stadio, solo qualche centinaio di persone, perlopiù anziane, sono lì per la squadra di casa, il Puskás Akademia. Un’immagine che rappresenta bene la megalomania del progetto calcistico voluto fortemente dal premier ungherese Viktor Orbán nel villaggio dove è cresciuto. Felcsút è un anonimo centro di 1.800 abitanti a una quarantina di minuti da Budapest: una sola strada, nulla di davvero notevole. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Tutti i soldi buttati da Orbán sul calcio Leggi anche: Orbán fa campagna sul Druzhba e rifiuta le alternative. Ecco il giro di soldi con Mosca Leggi anche: Tangenti e mascherine, soldi nostri buttati, magistratura muta: ora trasparenza Argomenti più discussi: Un venerdì di passione con taglio delle accise sui carburanti; Quando si dice Tre soldi buttati in discarica; Tre soldi buttati in discarica: la riflessione dell’architetto Antonella Postorino sul caso dell’installazione Opera; Piano Iris, 30 milioni per l’illusione verde: senza manutenzione è solo propaganda (e soldi buttati). Domandona difficilissima per tutti voi: Assassin’s Creed Black Flag è uno dei migliori giochi di sempre del franchise di Ubisoft - facebook.com facebook a tutti capita di sbagliare. L'ìmportante è non essere un anonimo fallito che galleggia nel nulla dei social con un falso nome. x.com