Solana installa la Torre Apollo Produzione migliore e più sostenibile

Lo stabilimento Solana di Maccastorna, che si occupa della trasformazione del pomodoro, ha installato una nuova struttura chiamata “Torre Apollo”. Questa modifica riguarda il profilo dell’impianto produttivo. L’obiettivo è migliorare la produzione e renderla più sostenibile. La nuova installazione si inserisce in un intervento di aggiornamento degli impianti del sito. La società ha comunicato di aver portato a termine questa operazione recentemente. La “Torre Apollo” entra in funzione nel processo di lavorazione del pomodoro.

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Il profilo dello stabilimento Solana di Maccastorna, specializzata nella trasformazione del pomodoro, cambia volto. È in corso infatti l’installazione della imponente struttura a torre che ospiterà il nuovo preconcentratore Mvr Apollo Cft, colosso tecnologico che rappresenta il cuore di un investimento da circa 5 milioni di euro. L’operazione rappresenta un ampliamento a livello anche estetico poichè cambia lo skyline della zona, ma nello stesso tempo rappresenta un vero salto di qualità verso l’ industria sostenibile. La nuova variante al permesso di costruire che la società ha richiesto recentemente riguarda infatti i necessari adeguamenti infrastrutturali: la modifica di un’apertura su una cabina già autorizzata e la costruzione di una nuova unità elettrica ad essa adiacente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Solana installa la “Torre Apollo“. Produzione migliore e più sostenibile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La produzione quasi circolare delle batterie: accumulare energia è diventato più sostenibileLa transizione energetica è una partita che si gioca nel campo della ricerca e dell’innovazione tecnologica in procedure poco visibili: come rendere... Leggi anche: Termoidraulici e Gen Z, sfida green. Il futuro sostenibile è di chi lo installa