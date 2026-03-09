Termoidraulici e Gen Z sfida green Il futuro sostenibile è di chi lo installa
Sei imprese artigiane del Consorzio Caib si dedicano all’installazione di impianti termoidraulici, contribuendo alla sostenibilità energetica. La loro attività, spesso invisibile, rappresenta un elemento chiave per l’efficienza delle abitazioni e degli edifici. La sfida green coinvolge anche la Generazione Z, sempre più interessata a soluzioni ecologiche e innovative nel settore.
#IMPRESEPOSITIVE. Sei imprese artigiane del Consorzio Caib raccontano la bellezza concreta di un lavoro invisibile ma decisivo per l’efficienza energetica. Perani (presidente) ai giovani: «Non restate spettatori del cambiamento». Non è un mestiere tra i più cool del momento. Ma in chiave orientamento professionale capisci se ti entra dentro, sin dalle prime esperienze: quando torni la sera, ti giri indietro e guardi quello che hai fatto. «Se hai voglia di ammirarlo, allora sei sulla strada giusta». Se non lo guardi, probabilmente non è il tuo lavoro. Attorno al tavolo del Consorzio Artigiani Idrotermosanitari Bergamaschi (Caib), che riunisce imprese artigiane del territorio di Bergamo e Como, il confronto è diretto, concreto, senza filtri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
