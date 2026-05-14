La produzione quasi circolare delle batterie | accumulare energia è diventato più sostenibile

Negli ultimi anni si è registrato un progresso nella produzione di batterie, con un approccio che punta a ridurre gli sprechi attraverso un ciclo quasi circolare. Questo metodo mira a recuperare e riutilizzare le materie prime, cercando di rendere più sostenibile l’intero processo di accumulo energetico. La transizione verso fonti di energia rinnovabile dipende anche dall’innovazione tecnologica e dalla ricerca su procedure meno impattanti, spesso poco visibili all’interno della filiera.

La transizione energetica è una partita che si gioca nel campo della ricerca e dell’ innovazione tecnologica in procedure poco visibili: come rendere più sostenibile l’estrazione e l’utilizzo di materie prime critiche. Litio, cobalto, nichel e silicio sono elementi essenziali per il fotovoltaico e, soprattutto, per batterie e sistemi di accumulo, infrastrutture portanti della decarbonizzazione. La criticità dei metalli summenzionati non deriva dalla semplice scarsità, ma da una combinazione di fattori industriali e geopolitici. Per questo Paesi come l’Italia, poveri di materie prime, stanno sviluppando strategie alternative per cercare di colmare i costi dell’approvvigionamento di questi materiali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Why Batteries Will NEVER Replace Jet Fuel

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