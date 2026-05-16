Sogesi al Fermi di Montesarchio per promuovere la corretta gestione dei RAEE

L’istituto tecnico “Enrico Fermi” di Montesarchio ha ospitato un evento dedicato alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) promosso dall’azienda Sogesi. La giornata, intitolata “Digitalmente Sostenibile”, si inserisce nel progetto nazionale “Saper(e) Consumare” e ha visto la partecipazione di numerosi studenti e insegnanti. L’obiettivo principale era sensibilizzare sulla corretta gestione e smaltimento dei RAEE, con interventi e approfondimenti dedicati alla normativa e alle pratiche corrette.

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Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso con grande successo e una straordinaria partecipazione l’incontro dal titolo “Digitalmente Sostenibile”, svoltosi presso l’IIS “Enrico Fermi” di Montesarchio nell’ambito del progetto nazionale “Saper(e) Consumare”. L’evento, nato con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di una corretta gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), ha visto una sinergia perfetta tra il mondo della scuola e l’eccellenza tecnica del territorio. L’iniziativa è stata organizzata con entusiasmo dai Rappresentanti degli Studenti, supportati dalla Dirigente Scolastica, professoressa Pasqualina Luciano, e dai docenti referenti Buono, Cioffi, D’Ambrosio, Farese, Zimbardi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sogesi al “Fermi” di Montesarchio per promuovere la corretta gestione dei RAEE ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Montesarchio, il Liceo Fermi protagonista al Giro d’ItaliaFocus dell’intervento è stato il contributo degli studenti al progetto “Caudina Viva”, il distretto del commercio diffuso ideato e sviluppato in... "Dove lo butto?": al via la nuova campagna di sensibilizzazione per la corretta gestione della differenziataJESI - Il Comune di Jesi annuncia l’avvio della campagna "Dove lo butto?" per la sensibilizzazione della cittadinanza sulla corretta gestione della... Sogesi al Fermi di Montesarchio per promuovere la corretta gestione dei RAEESi è concluso con grande successo e una straordinaria partecipazione l’incontro dal titolo Digitalmente Sostenibile, svoltosi presso l’IIS Enrico Fermi di Montesarchio nell’ambito del progetto naz ... ntr24.tv