Dove lo butto? | al via la nuova campagna di sensibilizzazione per la corretta gestione della differenziata

Da anconatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

JESI - Il Comune di Jesi annuncia l’avvio della campagna "Dove lo butto?" per la sensibilizzazione della cittadinanza sulla corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti. L’iniziativa punta a ridurre gli errori più comuni e migliorare l’efficienza complessiva del servizio. La.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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