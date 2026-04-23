Dove lo butto? | al via la nuova campagna di sensibilizzazione per la corretta gestione della differenziata

JESI - Il Comune di Jesi annuncia l’avvio della campagna "Dove lo butto?" per la sensibilizzazione della cittadinanza sulla corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti. L’iniziativa punta a ridurre gli errori più comuni e migliorare l’efficienza complessiva del servizio. La.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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“Questo giorno io lo butto via sparpaglio le sue ore ciondolando guardo la pioggia fine solo stando ferma, seduta qui al tavolino. Lo butto come giorno che non conta una cartaccia sporca, una buccia niente di niente che si getta via. Si chiama lunedí, si chiama - facebook.com facebook