Al Giro d’Italia, il Liceo Fermi di Montesarchio ha partecipato come protagonista, collaborando con la società Projenia SCS per promuovere il territorio locale. L'iniziativa ha coinvolto studenti e docenti in attività legate alla valorizzazione del patrimonio culturale e produttivo della zona, in un progetto volto a rafforzare il legame tra scuola e territorio.

Focus dell’intervento è stato il contributo degli studenti al progetto “Caudina Viva”, il distretto del commercio diffuso ideato e sviluppato in collaborazione con Projenia SCS, realtà impegnata nella promozione territoriale e nello sviluppo di percorsi innovativi tra formazione e lavoro. Un’iniziativa che mira a valorizzare il tessuto commerciale e turistico della Valle Caudina, trasformando il “saper fare” locale in una leva concreta di crescita e sviluppo. La partecipazione all’evento ha rappresentato un’occasione significativa per raccontare un modello virtuoso di collaborazione tra scuola e impresa, capace di generare competenze reali e opportunità per i giovani. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Montesarchio, il Liceo Fermi protagonista al Giro d’Italia

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