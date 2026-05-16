Sogepu va a fine mandato Lignani chiede garanzie

A giugno scadranno le nomine del consiglio di amministrazione di Sogepu, l’azienda pubblica coinvolta nella gestione dei servizi locali. Il presidente del consiglio comunale ha richiesto garanzie riguardo al futuro assetto societario e alle eventuali nomine che verranno effettuate. La questione riguarda anche le modalità di rinnovo e le procedure da seguire per la composizione del nuovo organo amministrativo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa sui piani futuri dell’azienda.

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CITTA’ DI CASTELLO – Nel prossimo mese di giugno scadono le cariche del Cda attualmente in carica a Sogepu. Il consigliere comunale di opposizione Andrea Lignani Marchesani ha presentato un’interrogazione per evidenziare "l’urgenza di avviare le procedure per la nuova nomina". L’istanza parte dalla premessa che l’attuale CdA, insediatosi nel giugno 2023 (composto dal presidente Vittorio Betti e dai membri del cda Nicola Falcini e Marta Minciotti) si avvia alla naturale scadenza del mandato triennale. Lignani richiama nel documento l’attenzione sulla complessità dell’iter burocratico, che richiede almeno un mese tra pubblicazioni e analisi dei curricula, "per evitare il ricorso al regime di prorogatio che in passato ha poi coinciso con delicate vicende giudiziarie". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sogepu va a fine mandato. Lignani chiede garanzie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Conte chiede garanzie al Napoli per restareIl futuro di Antonio Conte resta legato a un confronto diretto con Aurelio De Laurentiis. Leggi anche: Vendita Salernitana, avanti adagio: Iervolino chiede garanzie a Rufini Sogepu va a fine mandato. Lignani chiede garanzieEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Comune, sì al bilancio. Ma è lite su SogepuCITTA’ DI CASTELLO – Alla fine è stato votato a maggioranza quindi approvato, ma il bilancio consolidato dell’esercizio 2022 in consiglio comunale ha visto molte critiche da parte dei partiti di ... lanazione.it