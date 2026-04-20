conte chiede garanzie al napoli per restare

Antonio Conte ha richiesto garanzie al Napoli per confermare il suo proseguimento sulla panchina. La decisione definitiva dipende da un confronto tra l’allenatore e il presidente del club, che si è reso necessario prima di procedere con eventuali conferme o cambiamenti. La questione riguarda principalmente le condizioni contrattuali e le aspettative per la prossima stagione, senza ancora una comunicazione ufficiale da parte del club.

Il futuro di Antonio Conte resta legato a un confronto diretto con Aurelio De Laurentiis. Il faccia a faccia può arrivare già nel prossimo fine settimana, soprattutto se il Napoli dovesse centrare la qualificazione in Champions League. È questo lo scenario delineato da La Repubblica. La posizione del tecnico, in questa fase, sarebbe abbastanza chiara. Conte non chiude alla permanenza. Però vuole capire bene quali siano le reali intenzioni del club. La sua eventuale conferma passerebbe infatti da garanzie precise sul progetto. Il punto non riguarda solo il mercato. L’allenatore vuole un Napoli forte, competitivo e costruito per restare ad alto livello anche nella prossima stagione.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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. @matteorenzi ti ringrazio di cuore. Rimango dove CI hanno messo gli elettori. P.S. non so se sia più umiliante Conte che ti chiede di dichiarare come hai votato al referendum per consentirti eventualmente di entrare nel campo largo o tu che continui a non ris x.com