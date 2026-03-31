Vendita Salernitana avanti adagio | Iervolino chiede garanzie a Rufini

Il proprietario della squadra di calcio ha richiesto garanzie specifiche all'acquirente in relazione al conferimento di capitale sociale attraverso la società Antarees srl. La trattativa, ancora in fase preliminare, si concentra sulla conformità degli impegni presi dall’acquirente e sui termini stabiliti nel contratto. La questione riguarda principalmente le condizioni finanziarie e le modalità di pagamento previste per la cessione della proprietà.

La chiamano “impuntatura”, “prudenza a oltranza”. Iervolino, patron granata, attende le garanzie richieste e stabilite nel contratto, in merito al conferimento del capitale sociale in Salernitana da parte dell’acquirente Cristiano Rufini, attraverso Antarees srl. Da accordo preliminare sottoscritto dalle parti (Rufini e Nello Annunziata, consigliere di Salerno Coast Investment, quest'ultimo su delega del socio unico e proprietario Iervolino), è previsto che Rufini versi almeno 5 milioni di capitale sociale. Potrà farlo per step: il 25% nell'immediato e il successivo 75% nei prossimi 18 mesi. La prima parte va versata immediatamente, già all'atto d'acquisto e nello studio notarile romano dov'è fissato l'appuntamento per il rogito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Vendita Salernitana, avanti adagio: Iervolino chiede garanzie a Rufini Articoli correlati Salernitana: vittoria a Crotone, Rufini subentra a IervolinoLa Salernitana ha conquistato tre punti fondamentali a Crotone, riacciuffando il terzo posto in classifica. Salernitana, finisce l’era Iervolino? Rufini (Olidata) firma il preliminareTempo di lettura: < 1 minutoL’era Iervolino sembra davvero arrivata al crepuscolo.