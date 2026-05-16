Social Tour 2026 a Guidonia Montecelio il programma completo

Da lopinionista.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 al 24 maggio, Guidonia Montecelio ospiterà la terza edizione del Social Tour, un festival che prevede tre giorni di eventi incentrati su musica, sport e arti performative. L’iniziativa si svolge nel territorio comunale e coinvolge diverse attività rivolte a promuovere inclusione e partecipazione sociale. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino e in spazi pubblici, attirando pubblico e partecipanti di diverse età. La programmazione completa degli eventi sarà disponibile prossimamente.

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GUIDONIA MONTECELIO – Il Comune di Guidonia Montecelio si prepara ad accogliere la terza edizione del Social Tour, il festival che dal 22 al 24 maggio porterà in città tre giornate di appuntamenti dedicati a musica, sport, arti performative, inclusione e partecipazione sociale. Un’edizione ricca e articolata, pensata per attraversare luoghi diversi e coinvolgere pubblici differenti, mantenendo al centro l’idea della cultura come spazio di incontro, relazione e crescita condivisa. La manifestazione, ideata e realizzata da Mattia Del Forno, Alessia Croce e Coffee Records, si svolge con il patrocinio del Comune di Guidonia Montecelio, della Regione Lazio, della ASL Roma 5 e del Comitato Italiano Paralimpico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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