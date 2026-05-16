Social Tour 2026 a Guidonia Montecelio il programma completo

Dal 22 al 24 maggio, Guidonia Montecelio ospiterà la terza edizione del Social Tour, un festival che prevede tre giorni di eventi incentrati su musica, sport e arti performative. L’iniziativa si svolge nel territorio comunale e coinvolge diverse attività rivolte a promuovere inclusione e partecipazione sociale. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino e in spazi pubblici, attirando pubblico e partecipanti di diverse età. La programmazione completa degli eventi sarà disponibile prossimamente.

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GUIDONIA MONTECELIO – Il Comune di Guidonia Montecelio si prepara ad accogliere la terza edizione del Social Tour, il festival che dal 22 al 24 maggio porterà in città tre giornate di appuntamenti dedicati a musica, sport, arti performative, inclusione e partecipazione sociale. Un’edizione ricca e articolata, pensata per attraversare luoghi diversi e coinvolgere pubblici differenti, mantenendo al centro l’idea della cultura come spazio di incontro, relazione e crescita condivisa. La manifestazione, ideata e realizzata da Mattia Del Forno, Alessia Croce e Coffee Records, si svolge con il patrocinio del Comune di Guidonia Montecelio, della Regione Lazio, della ASL Roma 5 e del Comitato Italiano Paralimpico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Social Tour 2026 a Guidonia Montecelio, il programma completo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Guidonia Montecelio - Cavese | Primavera 4 - Girone B | Partita Completa Sullo stesso argomento A Guidonia Montecelio torna il Social TourGUIDONIA MONTECELIO – Ci sono festival che intrattengono, e festival che trasformano. Social Tour 2026: A Guidonia Montecelio la terza edizione tra musica, sport e inclusioneA GUIDONIA MONTECELIO LA TERZA EDIZIONE TRA MUSICA, SPORT E INCLUSIONEDal 22 al 24 maggio la città si apre a tre giorni di eventi diffusiSul palco:... Grand Tour Musei 2026: dal 18 al 24 maggio i musei delle Marche uniscono un mondo diviso. regione.marche.it/News-ed-Eventi… x.com Post sui Social Media 14 Maggio 2026 reddit A Guidonia Montecelio torna il Social TourGUIDONIA MONTECELIO - Ci sono festival che intrattengono, e festival che trasformano. Il Social Tour appartiene alla seconda categoria: un progetto ... lopinionista.it