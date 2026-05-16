Smantellati dopo un blitz i laboratori dei falsari | producevano monete da 2 euro

Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno portato a termine un'operazione che ha portato allo smantellamento di laboratori clandestini dedicati alla produzione di monete false da 2 euro. L'intervento ha coinvolto diverse unità specializzate, che hanno sequestrato attrezzature e materiali utilizzati nella realizzazione delle monete. L’attività si inserisce in un'indagine più ampia volta a contrastare il fenomeno della contraffazione monetaria. La scoperta ha portato anche all’arresto di alcune persone ritenute responsabili dell’operazione.

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