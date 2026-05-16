Mega-truffa dei falsari cinesi | tonnellate di monete da 2 euro indistinguibili dalle originali anche per la Banca Centrale Ue

Una vasta operazione di contraffazione ha coinvolto un gruppo legato alla criminalità organizzata cinese, producendo tonnellate di monete da 2 euro che risultano indistinguibili da quelle autentiche, anche per le autorità della Banca Centrale Europea. La sofisticatezza delle falsificazioni ha permesso di immettere nel mercato grandi quantità di monete false, causando preoccupazioni per la sicurezza e l’economia. Le autorità stanno indagando sulla rete criminale responsabile di questa attività illecita, che ha raggiunto dimensioni notevoli.

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