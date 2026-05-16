Mega-truffa dei falsari cinesi | tonnellate di monete da 2 euro indistinguibili dalle originali anche per la Banca Centrale Ue
Una vasta operazione di contraffazione ha coinvolto un gruppo legato alla criminalità organizzata cinese, producendo tonnellate di monete da 2 euro che risultano indistinguibili da quelle autentiche, anche per le autorità della Banca Centrale Europea. La sofisticatezza delle falsificazioni ha permesso di immettere nel mercato grandi quantità di monete false, causando preoccupazioni per la sicurezza e l’economia. Le autorità stanno indagando sulla rete criminale responsabile di questa attività illecita, che ha raggiunto dimensioni notevoli.
Una truffa di dimensioni impressionanti. Un piano messo a punto da un gruppo legato alla criminalità organizzata cinese, che è riuscita a mettere a segno la migliore falsificazione di valuta in circolazione. Monete da due euro, meno appariscenti delle banconote, più facili da mettere in circolazione, talmente simili agli originali da risultare indistinguibili anche alla Bce. Le materie prime, come il nichel e una lega di nichel-ottone, venivano importate dalla Cina. Una volta sdoganate in Germania e in Belgio, i metalli venivano portati in due zecche clandestine nel cuore della Toscana, a Prato e a Quarrata. La banda, smantellata nel corso di un’operazione condotta dalla Procura di Prato e dai carabinieri del nucleo antifalsificazione monetaria, aveva inondato il mercato di monete. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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