Il comunicato della Procura | Prato | arrestati 5 falsari Riproducevano monete da 2 euro che sembravano vere

La Procura di Prato ha reso noto l’arresto di cinque persone coinvolte in un’attività di contraffazione di monete da 2 euro. Gli investigatori hanno sequestrato numerosi esemplari falsi, ritenuti di alta qualità, che riproducevano fedelmente monete autentiche. L’indagine ha portato alla scoperta di un’organizzazione dedicata alla produzione e alla distribuzione di queste monete false. L’operazione ha coinvolto diverse fasi di indagine e perquisizioni, culminate con gli arresti.

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