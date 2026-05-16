Il comunicato della Procura | Prato | arrestati 5 falsari Riproducevano monete da 2 euro che sembravano vere

Da firenzepost.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Prato ha reso noto l’arresto di cinque persone coinvolte in un’attività di contraffazione di monete da 2 euro. Gli investigatori hanno sequestrato numerosi esemplari falsi, ritenuti di alta qualità, che riproducevano fedelmente monete autentiche. L’indagine ha portato alla scoperta di un’organizzazione dedicata alla produzione e alla distribuzione di queste monete false. L’operazione ha coinvolto diverse fasi di indagine e perquisizioni, culminate con gli arresti.

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PRATO – Smantellata dalla Procura di Prato un’organizzazione specializzata nella produzione e distribuzione di monete false da 2 euro, ritenute dagli investigatori di qualità “straordinariamente elevata”. L’indagine è stata coordinata con il nucleo operativo antifalsificazione monetaria dei carabinieri di Roma. Cinque, secondo il comunicato diffuso dal procuratore Luca Tescaroli, le persone raggiunte da provvedimenti cautelari d’urgenza e condotte in carcere. Il quale spiega che il gruppo – composto da cittadini cinesi radicati nell’area pratese – avrebbe fatto parte di un consorzio criminale transnazionale attivo nella falsificazione, distribuzione e smercio di ingenti quantitativi di monete da due euro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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