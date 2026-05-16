Dopo aver concluso i lavori sulla frana e sull’acquedotto, si procederà con la manutenzione della strada di Monte Polo. L’intervento sulla frana, realizzato di recente, ha portato alla stabilizzazione del versante, mentre l’intervento sulla condotta idrica è stato completato da Marche Multiservizi. Ora, una volta terminati questi lavori, sarà avviata la fase di intervento sulla carreggiata per garantire la sicurezza e la funzionalità del tratto stradale.

"In merito alla strada di Monte Polo confermo che, terminato l’intervento sulla frana e quello di Marche Multiservizi sulla condotta idrica, verrà eseguita la manutenzione necessaria". Il primo cittadino Maurizio Gambini risponde ai residenti che chiedevano di essere informati direttamente sullo stato della strada, in seguito a varie PEC al momento inevase. "Grazie ai fondi dell’ alluvione 2023, circa 250mila euro, siamo riusciti a sistemare e mettere in sicurezza l’area franata e ripristinare la viabilità in modo definitivo. In quel tratto, Marche Multiservizi ha svolto i lavori per la riqualificazione dei sottoservizi e, nei prossimi mesi, tornerà per sistemare la rete anche nella parte più a monte: un intervento complessivo di cui beneficeranno i residenti di tutta la zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sistemate frana e acquedotto, si farà la manutenzione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Manutenzione all’acquedotto, disagi per 700 utentiLavori di manutenzione sull’impianto dell’acquedotto, a essere coinvolti dai disagi propedeutici al buon andamento dell’intervento oltre 700 utenti...

Leggi anche: Manutenzione urgente dell'acquedotto "Santissima", disagi idrici in vista

Sistemate frana e acquedotto, si farà la manutenzioneIn merito alla strada di Monte Polo confermo che, terminato l’intervento sulla frana e quello di Marche Multiservizi sulla ... ilrestodelcarlino.it

Dissesto idrogeologico, collaborazione tra Acquedotto lucano e commissario regionaleUn piano straordinario di interventi volti alla riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa con la realizzazione di nuove opere e con azioni di manutenzione ordinaria e ... ansa.it