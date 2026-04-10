Manutenzione all’acquedotto disagi per 700 utenti

Lavori di manutenzione sull’acquedotto hanno causato disagi a più di 700 utenti nei Comuni di Pontremoli, Filattiera e Mulazzo. L’intervento è stato programmato per garantire il corretto funzionamento dell’impianto e sono interessati diversi quartieri di queste comunità. I lavori sono in corso e si prevede che si concludano nelle prossime ore, con la ripresa normale del servizio idrico.

Lavori di manutenzione sull’impianto dell’ acquedotto, a essere coinvolti dai disagi propedeutici al buon andamento dell’intervento oltre 700 utenti dei Comuni di Pontremoli, Filattiera e Mulazzo. Si inizia martedì dai lavori all’impianto che serve via Belmesseri, via Campolonghi, via Galli Bonaventura, via Porta Fiorentina, via Giuseppe Mazzini, via Malaspina, via Dei Mille, via Sisto Ferrari, p.zzale Stazione, Santa Giustina, SS. Annunziata e zone limitrofe del Comune di Pontremoli, nelle frazioni di Pala, Scorcetoli Nazionale e zone limitrofe di Filattiera, come comunica Gaia. Stop all’erogazione di acqua potabile dalle 9 alle 15 e comunque sino al termine dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manutenzione all’acquedotto, disagi per 700 utenti Leggi anche: Manutenzione urgente dell'acquedotto "Santissima", disagi idrici in vista Leggi anche: Manutenzione notturna all'acquedotto: possibili cali di pressione e rubinetti a secco Temi più discussi: Manutenzione all’acquedotto, disagi per 700 utenti; Lavori all'acquedotto Fiumefreddo, disagi a Messina domenica e lunedì prossimi - RTP; Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in una località; Con il maxi-cantiere Aca niente acqua all'Aeroporto d'Abruzzo: le soluzioni della Saga per limitare i disagi. Lavori all'acquedotto Fiumefreddo, disagi a Messina domenica e lunedì prossimiIl programma degli interventi e quello dei disagi è più o meno lo stesso del 2024 con le fermate per le manutenzione programmate della rete. Stavolta però ... rtp.gazzettadelsud.it LAVORI ALL'ACQUEDOTTO, DISAGI DOMENICA E LUNEDI'Si profilano giornate di disagio domenica e lunedì prossimo per una buona fetta della città. Per una manutenzione straordinaria sulla rete dell'acquedotto Fiumefreddo, domenica, per 10 ore, sarà inter ... msn.com 50news Versilia. . Marina di Pietrasanta: Pontile, tanti interventi di manutenzione - facebook.com facebook