Sirti Mastella | ‘Va salvaguardato il sito di Benevento

Il trasferimento del polo Sirti a Casandrino ha suscitato attenzione tra le diciannove famiglie coinvolte, preoccupate per l’impatto sulla loro quotidianità. La decisione di chiudere lo stabilimento nel sito di Benevento ha sollevato timori riguardo alle ripercussioni sul sistema industriale locale, che si basa su questa presenza. La questione riguarda anche le ripercussioni occupazionali e le conseguenze per l’economia della zona, con un focus sulla tutela del sito e delle attività industriali locali.

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? Punti chiave Come influirà il trasferimento a Casandrino sulla vita delle diciannove famiglie?. Perché la chiusura del polo Sirti minaccia l'intero sistema industriale sannita?. Quali azioni concrete intende intraprendere Mastella per fermare il trasferimento?. Come potrà la Regione Campania evitare la desertificazione industriale nel Sannio?.? In Breve Coinvolti diciannove operai specializzati nel trasferimento forzato verso la sede di Casandrino.. Sindacati Fim, Fiom e Uilm esprimono preoccupazione per il comparto tecnologico locale.. Il trasferimento verso Casandrino comporta pesanti costi economici e sociali per il Sannio.. Mastella promuove interlocuzioni istituzionali con la Regione Campania per proteggere il sito. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sirti, Mastella: ‘Va salvaguardato il sito di Benevento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mastella, solidarietà ai dipendenti della Sirti: “Nei prossimi giorni interlocuzioni istituzionali”Tempo di lettura: 2 minuti“Esprimo piena solidarietà ai lavoratori della Sirti di Benevento, alle organizzazioni sindacali e alla RSU aziendale che... Barbara Floridia della Commissione di Vigilanza Rai al Teatro delle Vittorie: “Va salvaguardato, sollecitato Giuli”Barbara Floridia, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, si è recata al Teatro delle Vittorie per sostenere la necessità di salvaguardare un...