Mastella solidarietà ai dipendenti della Sirti | Nei prossimi giorni interlocuzioni istituzionali

Un rappresentante politico ha espresso solidarietà ai dipendenti di una società di servizi di Benevento, annunciando che nei prossimi giorni sono previste interlocuzioni con le istituzioni. La dichiarazione arriva in un momento in cui i lavoratori si trovano coinvolti in una situazione di preoccupazione riguardo al loro impiego. La comunicazione è stata diffusa pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle modalità delle interlocuzioni o sui motivi della solidarietà espressa. Nessuna informazione è stata fornita sui possibili sviluppi futuri.

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Tempo di lettura: 2 minuti “Esprimo piena solidarietà ai lavoratori della Sirti di Benevento, alle organizzazioni sindacali e alla RSU aziendale che hanno proclamato lo stato di agitazione dopo la decisione dell’azienda di chiudere il sito sannita e trasferire i dipendenti presso la sede di Casandrino”. Lo dichiara il consigliere regionale Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro), intervenendo sulla vertenza che coinvolge i 19 lavoratori del sito Sirti di Benevento. “La scelta annunciata dall’azienda appare profondamente penalizzante per il territorio e per i lavoratori coinvolti, costretti ad affrontare trasferimenti quotidiani gravosi, con pesanti ricadute economiche, familiari e sociali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mastella, solidarietà ai dipendenti della Sirti: “Nei prossimi giorni interlocuzioni istituzionali” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Nuove Acque, nei prossimi giorni lavori ad Arezzo, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana Meteo, primavera variabile in Italia: sole e piogge nei prossimi giorniABBONATI A DAYITALIANEWS L’anticiclone delle Azzorre assente fino ad aprile L’anticiclone delle Azzorre, protagonista di molte fasi stabili del clima... La Fenice, Colabianchi esprime solidarietà ai dipendenti minacciati sui socialColabianchi ha definito tali episodi inaccettabili e profondamente lesivi non solo della dignità delle persone coinvolte, ma anche dei valori fondamentali di rispetto, civiltà e convivenza che devono ... it.blastingnews.com Melegatti: la gara di solidarietà #NoiSiamoMelegatti evita ai dipendenti la cassa integrazioneEvitata la cassa integrazione grazie all’intesa tra azienda, sindacati e commissari del tribunale. Ma soprattutto grazie ai consumatori, che hanno accolto l’appello sui social dei dipendenti a rischio ... 105.net