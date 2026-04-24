Cesc Fabregas ha espresso soddisfazione per il percorso della squadra dopo aver superato la semifinale di Coppa Italia. L’ex centrocampista ha dichiarato di aver dormito meglio quella notte, sottolineando l’importanza del progetto sportivo intrapreso. Ora, si concentra sulle ultime partite di campionato, mantenendo alta la concentrazione e l’impegno per raggiungere gli obiettivi prefissati. La sua testimonianza riflette un atteggiamento positivo e determinato.

di Lorenzo Vezzaro Fzabregas esalta il progetto lariano dopo la semifinale di Coppa Italia e fissa l’obiettivo sulle ultime gare di campionato. L’identità del Como emerge con forza dalle parole del suo allenatore, che ha analizzato con estrema lucidità il momento della squadra dopo la battaglia di San Siro contro l’Inter. Nonostante la rimonta subita dalla formazione di Cristian Chivu, l’allenatore spagnolo vede un gruppo in totale ascesa, capace di mantenere una fame agonistica invidiabile anche dopo un’eliminazione dolorosa. Il focus rimane sulla crescita collettiva e sulla capacità di assorbire i colpi per trasformarli in energia positiva in vista del finale di campionato contro il Genoa.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Fabregas e l’orgoglio dopo l’Inter: «La notte in cui ho dormito meglio»

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