Il tennista ha spiegato di aver avuto difficoltà a dormire durante la notte dopo la partita di ieri, affermando di aver passato poche ore di sonno. Ha aggiunto che Roma rappresenta un campo particolare per lui e che, durante la giornata, sono riusciti a portare a termine gli impegni, anche se il relax notturno è stato limitato. Ha concluso dicendo che ora ha bisogno di riposare per recuperare le energie.

"Ieri in qualche modo siamo riusciti a finire la giornata, questa notte non ho dormito quasi niente perché quando sei in mezzo alla partita non è semplice riposare ". Queste le parole di Jannik Sinner, nell’intervista in campo, dopo il successo su Daniil Medvedev nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2026. "Vedremo cosa succederà domani, sono molto contento. Questo è un campo molto speciale per me, qui ho vinto la mia prima partita nei 1000 e l’anno scorso la finale non è andata come volevo. Domani proverò a dare il meglio di me", aggiunge Sinner in vista della sfida a Casper Ruud per il titolo al Foro Italico. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sinner: "Stanotte non ho dormito, ora devo riposare. Roma è un campo speciale per me"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ibuku dibunuh, aku kembali untuk membalas dendam, hanya untuk dipuja oleh 7 gadis!

Sullo stesso argomento

Sinner batte Medvedev, domani finale contro Ruud per la prima vittoria al Foro Italico. «Ora devo riposare». Cosa è successoNon era mai stato così in difficoltà in tutto il torneo e a dire la verità neppure da Indian Wells in poi.

Sinner vola ai quarti di Miami, sconfitto Michelsen. «Devo migliorare a fondo campo, ma sono contento per come ho lottato»«Il servizio mi ha aiutato tanto nei momenti importanti e nel tie-break, per andare avanti in questo torneo devo migliorare da fondo campo, però sono...

Le parole di Jannik Sinner dopo l'accesso in finale Sono contento di aver finalmente finito questa partita, adesso sta anche iniziando a piovere (ride). È stata una sfida molto diversa, di solito la notte non faccio fatica a dormire ma stanotte non è stato facile. x.com

Sinner conquista la finale a Roma Stanotte ho fatto fatica a dormireNella prosecuzione della partita interrotta venerdì sera per la pioggia Jannik batte il russo Medvedev. E domani sfida il norvegese Ruud per riportare un italiano al trionfo al Foro Italico 50 anni do ... panorama.it

Sinner: Stanotte non ho dormito, ora devo riposare. Roma è un campo speciale per meIeri in qualche modo siamo riusciti a finire la giornata, questa notte non ho dormito quasi niente perché quando sei in mezzo alla partita non è semplice riposare. Queste le parole di Jannik Sinner, ... msn.com