Sinner vince la partita dei due giorni | Medvedev ko e finale a Roma

Da sport.quotidiano.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi a Roma, Jannik Sinner ha vinto la partita che si è disputata in due giorni, battendo Daniil Medvedev con i punteggi di 6-2, 5-7 e 6-4. La partita, interrotta dalla pioggia, si è conclusa con il sole che ha fatto capolino sul campo. Con questa vittoria, Sinner si è assicurato l'accesso alla finale del torneo contro Casper Ruud.

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Roma, 15 maggio 2026  – La partita dei due giorni finisce con il sole. La pioggia lascia spazio al sorriso di Jannik Sinner, che batte 6-2, 5-7, 6-4 Daniil Medvedev  e centra finale contro Casper Ruud. Un match durissimo, interrotto per pioggia e spalmato fra venerdì e sabato. Nel mezzo un Jannik al top, in crisi per tutta la stanchezza accumulata e poi di nuovo vincente prima che la pioggia fermi tutto. Il quarto d’ora di oggi? Una pura formalità con l’azzurro avanti di un break.   Il primo giorno L ’inizio perfetto, il prologo che tutti speravano di vedere. E’ un Sinner splendente quello che già dai primi scambi mette alle corde Medvedev da fondo, sul suo terreno prediletto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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