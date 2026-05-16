Sinner vince la partita dei due giorni | Medvedev ko e finale a Roma

Nella giornata di oggi a Roma, Jannik Sinner ha vinto la partita che si è disputata in due giorni, battendo Daniil Medvedev con i punteggi di 6-2, 5-7 e 6-4. La partita, interrotta dalla pioggia, si è conclusa con il sole che ha fatto capolino sul campo. Con questa vittoria, Sinner si è assicurato l'accesso alla finale del torneo contro Casper Ruud.

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