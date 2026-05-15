Nel torneo degli Internazionali d’Italia, le semifinali maschili sono in corso di svolgimento con il primo set vinto dall’italiano contro il suo avversario. La partita si sta giocando sulla terra battuta della capitale, con l’atleta azzurro che cerca di raggiungere la finale contro il russo. Le due racchette si sfidano in scambi intensi, mentre il pubblico assiste alla posta in palio. La sfida prosegue nel secondo set, con le due parti pronte a contendersi il risultato.

Internazionali d’Italia entrano nel momento decisivo con le semifinali del torneo maschile. Tutti gli occhi sono puntati su Jannik Sinner, numero 1 del ranking ATP, a caccia della 33ª vittoria consecutiva in un Masters 1000 ma soprattutto della finale che potrebbe riportare un italiano a trionfare al Foro Italico dopo cinquant’anni dall’impresa di Adriano Panatta nel 1976. Intanto il maltempo continua a condizionare il programma sul Centrale di Roma. 19.55 Primo set a Sinner Sinner spende 33? per chiudere il primo set 6-2, grazie a due break ottenuti all’inizio dove è andato 4-0. Non c’è partita, e non ci sono cenni da parte del russo per ravvivarla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner a caccia della finale di Roma contro Medvedev: la diretta, l’italiano vince il primo set

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Jannik Sinner ELIMINA Rublev e va caccia della finale agli Internazionali . Sinner-Medvedev,

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