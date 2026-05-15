Sinner a caccia della finale di Roma contro Medvedev | la diretta 1-1 dopo due set

Nel torneo degli Internazionali d’Italia, le semifinali maschili sono giunte alla fase decisiva con un match tra due dei principali favoriti. Dopo i primi due set, il punteggio è di 1-1, con entrambi i giocatori che si sono alternati nel controllo del gioco. La partita si svolge sui campi della capitale, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sfida continua con l’obiettivo di raggiungere la finale e conquistare uno dei più importanti tornei sulla terra battuta.

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