Sinner a caccia della finale di Roma contro Medvedev | la diretta 1-1 dopo due set
Nel torneo degli Internazionali d’Italia, le semifinali maschili sono giunte alla fase decisiva con un match tra due dei principali favoriti. Dopo i primi due set, il punteggio è di 1-1, con entrambi i giocatori che si sono alternati nel controllo del gioco. La partita si svolge sui campi della capitale, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sfida continua con l’obiettivo di raggiungere la finale e conquistare uno dei più importanti tornei sulla terra battuta.
Internazionali d’Italia entrano nel momento decisivo con le semifinali del torneo maschile. Tutti gli occhi sono puntati su Jannik Sinner, numero 1 del ranking ATP, a caccia della 33ª vittoria consecutiva in un Masters 1000 ma soprattutto della finale che potrebbe riportare un italiano a trionfare al Foro Italico dopo cinquant’anni dall’impresa di Adriano Panatta nel 1976. Intanto il maltempo continua a condizionare il programma sul Centrale di Rom a. AGGIORNAMENTO: il match non riprenderà prima delle 22:45 4-2 Piove su Roma, match sospeso La pioggia torna a colpire il Foro Italico e costringe la giudice a sospendere momentaneamente il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Jannik Sinner ELIMINA Rublev e va caccia della finale agli Internazionali . Sinner-Medvedev,
Sullo stesso argomento
Sinner a caccia della finale di Roma contro Medvedev: la diretta, l’italiano vince il primo setInternazionali d’Italia entrano nel momento decisivo con le semifinali del torneo maschile.
Leggi anche: Medvedev sorprende tutti e batte Alcaraz in due set! Sarà sfida contro Sinner in finale a Indian Wells
#Attualità #ultimora Internazionali, oggi Sinner-Medvedev – Diretta: #ILMONITO (Adnkronos) – Jannik Sinner a caccia della finale agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro sfida L'articolo Internazionali, oggi Sinner-Medvedev facebook
LIVE Alle 13 Sinner-Rublev sul Centrale: Jannik a caccia della semifinale x.com
Roma in delirio: Sinner in semifinale agli Internazionali e record storico da re assolutoGrazie al trionfo su Andrey Rublev nei quarti degli Internazionali BNL d'Italia, Jannik Sinner porta a 32 il suo filotto di vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, superando il primato di 31 suc ... msn.com
Jannik Sinner raccoglie il testimone di Darderi e va a caccia della semifinale a RomaE ora tocca a lui. Jannik Sinner raccoglie il testimone da uno straordinario Luciano Darderi, protagonista di un match a dir poco epico nella notte ... oasport.it
Domanda sugli artefatti di caccia reddit