Sinner a caccia della finale di Roma contro Medvedev | la diretta 1-1 dopo due set

Da thesocialpost.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo degli Internazionali d’Italia, le semifinali maschili sono giunte alla fase decisiva con un match tra due dei principali favoriti. Dopo i primi due set, il punteggio è di 1-1, con entrambi i giocatori che si sono alternati nel controllo del gioco. La partita si svolge sui campi della capitale, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sfida continua con l’obiettivo di raggiungere la finale e conquistare uno dei più importanti tornei sulla terra battuta.

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Internazionali d’Italia entrano nel momento decisivo con le semifinali del torneo maschile. Tutti gli occhi sono puntati su Jannik Sinner, numero 1 del ranking ATP, a caccia della 33ª vittoria consecutiva in un Masters 1000 ma soprattutto della finale che potrebbe riportare un italiano a trionfare al Foro Italico dopo cinquant’anni dall’impresa di Adriano Panatta nel 1976. Intanto il maltempo continua a condizionare il programma sul Centrale di Rom a. AGGIORNAMENTO: il match non riprenderà prima delle 22:45 4-2 Piove su Roma, match sospeso La pioggia torna a colpire il Foro Italico e costringe la giudice a sospendere momentaneamente il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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